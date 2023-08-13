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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي كيكة البفاريا لمواجهة حر الصيف

كعكة البفاريا
كعكة البفاريا

كيكة البفاريا من أطيب الكيكات التي يمكن صنعها باردة وبطبقات شهية ولذيذة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالمذاق اللذيذ والمذهل للحلى.

كعكة البفاريا

مقادير كعكة البفاريا

- لتحضير الطبقة البيضاء :
حليب : 200 ملليلتر
سكر : نصف كوب
دقيق : 6 ملاعق كبيرة
الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
الفانيليا : ملعقة صغيرة
- لتحضير طبقة الحليب بالشوكولاتة :
حليب : 200 ملليلتر
سكر : نصف كوب
دقيق : 5 ملاعق كبيرة
الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة (زبدة كاكاو)
الفانيليا : ملعقة صغيرة
- بسكويت : علبتين

طريقة التحضير

في طبق بايركس وزعي طبقة من البسكويت وشربيه بالقليل من الحليب.
لتحضير طبقة الحليب البيضاء: ضعي الحليب، والسكر، والدقيق، في قدر على نار متوسطة، وحركي حتى تتجانس المكونات.
استمري بالتقليب إلى أن يغلي الخليط ويسخن، ثم أضيفي الزبدة والفانيليا وحركي لمدة دقيقة، ثم وزعي الخليط الناتج بشكل متساوي فوق البسكويت في البايركس.
وزعي طبقة أخرى من البسكويت فوق الطبقة البيضاء.
لتحضير طبقة الحليب بالشوكولاتة: في قدر على نار متوسطة، ضعي الحليب، والسكر، والدقيق، والكاكاو، وحركي جيداً مع الاستمرار في التقليب إلى أن يغلي الخليط ويثقل قوامه.
أضيفي الزبدة والفانيليا وحركي لمدة دقيقة، ثم اسكبي الخليط فوق طبقة البسكويت الثانية، ووزعيها بشكل متساوي وبرديها في الثلاجة لعدة ساعات.
زيني الكعكة بحسب الرغبة، وقطعيها وقدميها باردة.

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