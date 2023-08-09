بألوان زاهية.. حضري كيكة قوس قزح

كيكة قوس قزح من ألذ وصفات الحلويات التي يمكن صنعها، أبهري أطفالك وحضري لهم أطيب الكيكات المعدة بألوان قوس قزح، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

كيكة قوس قزح



مقادير كيكة قوس قزح

- البيض : 6 حبات

- ملون الطعام : قطرات (طبيعي / أخضر وأحمر وأزرق وأصفر)

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب (منخول)

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- الخل : ملعقة كبيرة

- سكر البودرة : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الماء : نصف كوب

- النشاء : ربع كوب (منخول)

كيكة قوس قزح

طريقة التحضير

احرصي أن تكون جميع المقادير بدرجة حرارة الغرفة.

أشعلي الفرن على درجة حرارة 180.

اخلطي المكونات الجافة معاً (الطحين والنشاء والبكينج باودر) واتركيهم جانباً

افصلي البياض عن الصفار مع مراعاة ألا تسقط ولا نقطة من الصفار مع البياض وأن يكون الوعاء المستخدم جاف تماماً وكذلك المضارب لأن أي نقطه ماء تفسد البياض.

اخفقي الصفار أولاً مع السكر والفانيليا لمدة 5 دقائق على أعلى سرعة ثم نضيف الماء والدقيق بالتبادل إذا لاحظتي أن الخليط غليظ أضيفي ملعقتين دقيق لا أكثر ونخلطهم مع البياض.

اغسلي المضرب الكهربائي وجففيه جيداً واخفقي البياض جيداً حتى يصبح رغوي وناصع البياض وقتها أضيفي الخل ليثبت قوام البياض.

أضيفي البياض لخليط الصفار على 3 مراحل مع التقليب بهدوء شديد من أسفل لأعلى.

قسمي الخليط على 7 أطباق وأضيفي ألوان الطعام يمكنك خلط الألوان سوياً لعدد لا نهائي من الألوان.

أضيفي الخليط على شكل دوائر فوق بعضها وأدخليه الفرن لمده 45 دقيقة أو حتى تشمي رائحة الكيك.