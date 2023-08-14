تصريحات نارية من "بوتين" حول التعاون العسكري مع شركاء روسيا

قال الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، خلال فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي “آرميا 2023”: "إن موسكو تعمل على تعزيز التعاون العسكري مع شركائها"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

أضاف بوتين: أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا – 2023"، مُشيرًا إلى أن روسيا منفتحة على تعميق الشراكة والتعاون العسكري التقني مع جميع الدول التي تدافع عن مصالحها.

تدريب الأفراد والعسكريين:

تابع: "نقترح تطوير التعاون في تدريب الأفراد والعسكريين وتنظيم التدريبات"، متابعًا: "نأمل في أن يعزز منتدى "الجيش" الشراكة العسكرية والعسكرية التقنية لضمان الأمن في العالم".

كان منتدى "آرميا 2023" افتتح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين ويستمر حتى 20 أغسطس، بحضور دولي كبير، إذْ تكشف الشركات الروسية المصنعة للسلاح عن أحدث ابتكاراتها الجديدة ومشاريعها المستقبلية الفريدة.

من ناحية أخرى، هنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرياضيين والعاملين في مجال التربية البدنية والرياضة بـ"يوم الرياضي"، مشيرًا إلى أن تطوير حركة التربية البدنية في البلاد له الأولوية.

ويتم الاحتفال بـ"يوم الرياضي" سنويًّا في روسيا في يوم السبت الثاني من شهر أغسطس.

أكد بوتين في تهنئته، أن يوم الرياضي في روسيا، عيد يتم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد من قبل أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل احترافي، والكثير من أولئك الذين يتبعون أسلوب حياة صحي ونشط.

أضاف أن "تطوير حركة الثقافة البدنية تحظى بالأولوية في روسيا".

أشار بوتين إلى أنه يتم بناء مجمعات للتدريب والاستجمام وقصور الجليد والملاعب في روسيا، وتقام فعاليات رياضية واسعة النطاق وأيام رياضية مثيرة وبطولات في مختلف المناطق.

أكمل الرئيس الروسي بتوجيه الشكر للمدربين والمعلمين والموجهين وجميع المتخصصين في القطاع (الرياضي) الذين احتفلوا هذا العام بالذكرى المئوية لإنشاء نظام إدارة الدولة في مجال التربية البدنية والرياضة.