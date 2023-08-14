زد يدعم صفوفه  بالتعاقد مع  إسلام عبداللاه .. رسميًا

كشف نادي زد عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الاثنين ، عن التعاقد مع اللاعب إسلام عبداللاه قلب دفاع حرس الحدود لصفوف الفريق لمدة خمس سنوات،ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر ، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد ، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

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وكشف النادي عن صفقاته حتى الآن خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري وجاء كالتالي: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات.



في سياق مٌتصل، أعلن مساء اليوم الاثنين إدارة نادي زيد إف سي بيع لاعبها عمر خضر إلى نادي أستون فيلا خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية ، بعد قضاء فترة معايشة في النادي الإنجليزي خلال الفترة الماضية.