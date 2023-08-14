لو معندكيش وقت.. طريقة عمل مكرونة بالسجق والجبن

صينية المكرونة بالسجق من الوصفات السريعة، والتي يمكنك تحضيرها إذا لم يكن لديك وقت كافيٍ للطهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بخطوات بسيطة.

مكرونة بالسجق والجبن

طريقة عمل مكرونة بالسجق

المقادير

- مكرونة : علبة (مكرونة ريجاتوني)

- سجق : 500 غرام (مقطع إلى شرائح دائرية رفيعة)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- ببروني : 100 غرام (مقطع شرائح رفيعة)

- جبن كريمي : 60 غراما

- جبن موزاريلا : كوبان ونصف (مبشور)

- بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- صلصة طماطم : كوبان ونصف

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة في قدر من الماء المغلي المملح لحوالي 10-12 دقيقة.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة، وإطهي السجق حتى يصبح زهري اللون، ثم أضيفي الفليفلة الخضراء والبصل وقلبي المكونات لمدة 3 دقائق.

أضيفي الببروني، والجبن الكريمي، وصلصة الطماطم، وحركي جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم خففي النار وغطي القدر واتركي الخليط حتى يذوب الجبن.

صفّي المكرونة من الماء عند نضجها وأعيديها إلى القدر، ثم اسكبي الصلصة فوقها.

حضري صينية فرن وادهنيها بالزيت النباتي، ثم اسكبي المكرونة والصلصة في الصينية وانثري على وجهها جبن الموزاريلا والبهارات الإيطالية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى يذوب الجبن، وقدميها ساخنة.