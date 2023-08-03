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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري مكرونة بشاميل بالخضار.. سهلة وسريعة

مكرونة بشاميل بالخضار
مكرونة بشاميل بالخضار

مكرونة بشاميل بالخضار، تعتبر أشهى صينية مكرونة لوجبة غداء، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفات المكرونة المتنوعة النكهات بأسهل خطوات.

مكرونة بشاميل بالخضار

مقادير مكرونة بشاميل بالخضار

- مقادير صلصة البشاميل :
الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
دقيق : 3 ملاعق كبيرة
حليب : 2 كوب (سائل)
جبن الشيدر : كوب (مبشور)
ملح : نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- الباستا : 3 اكواب
- صلصة باستا جاهزة : 2 كوب
- جبن البارميزان : كوب (مبشور)
- الكوسا : 2 حبة
- الباذنجان : 500 غراماً
- فليفلة خضراء : 1 حبة
- البصل : 1 حبة
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة
- ريحان : نصف ملعقة صغيرة
- الزعتر : نصف ملعقة صغيرة

مكرونة بشاميل بالخضار

طريقة التحضير

اسلقي الباستا في قدرٍ من الماء المملّح بحسب التعليمات الموجودة على عبوتها.
قطّعي الكوسا، الباذنجان، الفليفلة والبصل إلى قطع متوسطة الحجم.
ضعي في وعاء كبير الزيت، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة الخضراء، البصل، الثوم، الملح، الفلفل الأسود المطحون، الأوريغانو، الريحان والزعتر.
ضعي الخليط بعدها في صينية فرن وأدخليها إلى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية حتى تنضج الخضراوات.
انقلي الخضار بعدها إلى وعاء كبير وأضيفي صلصة الباستا وقلبي المكونات.
لتحضير صلصة البشاميل: ذوّبي الزبدة في قدرٍ على النار ثمّ أضيفي الدقيق وقلبيه لدقيقة.
أضيفي بعدها الحليب السائل واتركيه يغلي.
أضيفي الجبن المبشور، الملح، والفلفل الأسود المطحون.
وزّعي الخضراوات من جديد في صينية الفرن، فوقها طبقة الباستا ثمّ صلصة البشاميل.
اخبزي الصينية على حرارة 200 درجة مئوية حتى تصبح ذهبية اللون ثمّ قدّميها.

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