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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مكرونة مع الروبيان المحمر.. سهلة وسريعة

مكرونة مع الروبيان
مكرونة مع الروبيان المحمر

مكرونة مع الروبيان المحمر، بخطوات سهلة وسريعة، من أطيب وصفات المكرونة المميزة مع الروبيان المحمر الشهي، أكلة سريعة ولذيذة جداً

مكرونة مع الروبيان المحمر

مقادير مكرونة مع الروبيان المحمر

- معكرونة : عبوة (سباجيتي)
- الثوم : فصّان (مهروس)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- الروبيان : 500 غراماً (متوسط الحجم مقشر ومنظف)
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

مكرونة مع الروبيان المحمر

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها ثم ضعيها في وعاء وأضيفي القليل من الملح والبقدونس المفروم وزيت الزيتون وحركيها.
تبلي الروبيان في طبق مع الملح والفلفل الأسود ومعجون الطماطم والبابريكا وعصير الليمون.
سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الروبيان المتبل والثوم المهروس وقلبي لمدة 10دقائق حتى يتحمر الروبيان وينضج.
ضعي المزيج فوق المكرونة المجهزة وزيني برشة بقدونس وقدميه ساخناً.

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