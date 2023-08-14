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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال بالقوة الضاربة أمام أبها بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

 أعلن الجهاز الفني للهلال السعودي تشكيل الفريق أمام أبها، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للموسم الجديد 2023 /2024.

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تشكيل الهلال أمام أبها:

تشكيل الهلال السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

 وكان الزعيم تعرض لخسارة لقب البطولة العربية أمام النصر، بعد الهزيمة بنتيجة 2/ 1، في المباراة النهائية، التي أقيمت السبت الماضي.

 ويبحث الزعيم خلال الفترة الحالية عن التعاقد مع صفقات قوية، حيث توصلت إدارة الهلال لاتفاق مع الدولي البرازيلي نيمار جونيور للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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