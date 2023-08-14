لدايت بلا حرمان.. حلى زبدة اللوتس بدون سكر للرجيم

حلى زبدة اللوتس بدون سكر للرجيم، لدايت مثالي وناجح، يجب التقليل من كمية السكر المتناولة من الأشخاص حتى يساعد ذلك على فقدان الوزن، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها من حلويات الرجيم بالبسكويت وبدون سكر.

حلى زبدة اللوتس بدون سكر للرجيم



مقادير حلى زبدة اللوتس بدون سكر للرجيم

- بسكويت : باكيت (بسكويت لوتس)

- بسكويت دايجستف : باكيت (مطحون ناعم)

- القشطة : علبة

- جبن كريمي : 12 مكعب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب (سكر فركتوز)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : كوب (زبدة اللوتس)

حلى زبدة اللوتس بدون سكر للرجيم

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي بسكويت الدايجستف مع بسكويت اللوتس واطحنيهم جيداً.

أضيفي القشطة للبسكويت المطحون، وامزجي جيداً حتى يتشكل مزيج يشكل العجينة.

ضعي المزيج في قالب مبطن بورق الأولمنيوم ورصيه بشكل جيد حتى يكون متساوي السطح.

في إبريق الخلاط الكهربائي، ضعي مكعبات الجبن الكريمي مع سكر الفركتوز، والبيض، والفانيليا وامزجي المكونات جيداً، ثم صُبي المزيج فوق طبقة البسكويت بداخل القالب، وأدخليه الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية، إلى أن تصبح طبقة الجبنة جامدة قليلاً.

أخرجي القالب من الفرن، ووزعي زبدة اللوتس على الوجه، وأدخلي القالب للثلاجة حتى يبرد ثم يُقطع الحلى ويُقدم بارداً.