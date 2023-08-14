حضري أصابع التوست المقلية بمربى الفراولة

أصابع التوست المقلية بمربى الفراولة، من أطيب وصفات التوست بشرائح خبز التوست المحشية بالفراولة الشهية والمقلية بالزيت ليضيف الطعم المقرمش واللذيذ ومع رشة من القرفة والمقدمة مع مربى الفراولة.

أصابع التوست المقلية بمربى الفراولة

مقادير أصابع التوست المقلية بمربى الفراولة

- خبز التوست : 10 شرائح

- السكر البني : نصف كوب

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الفراولة : كوب (مقطعة حلقات)

- جبن كريمي : كوب

- سكر البودرة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق مع رشة خفيفة من الفانيليا)

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي)

أصابع التوست المقلية بمربى الفراولة

طريقة التحضير

افردي شرائح التوست بالضغط عليها بكوب دائري.

قطعي الأطراف المحمرة من أطراف التوست.

اخلطي السكر البني مع القرفة.

اخفقي الجبنة مع السكر البودرة.

ضع في طرف كل قطعة من التوست ملعقة من خليط الجبنة، وافردي عليها ملعقة من الفراولة، ولُفي التوست كالرول وغمسيه في البيض ثم دحرجيه في خليط السكر والقرفة.

سخني الزيت في مقلاة على النار، واقلي الأصابع حتى تتحمر، وضعيها على ورق مطبخ، وقدميها ساخنة مع رشة قرفة مطحونة، ومربى الفراولة.