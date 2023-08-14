328 مُتقدم لشغل وظيفة مهندس بمركز ومدينة قنا

واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الاثنين، ، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركز قنا، لليوم الثانى على التوالى.

وقال نائب محافظ قنا ، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وانجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية .

وأضاف نائب المحافظ، أن اللجنة قامت اليوم بعقد مقابلات شخصية مع 158 مهندس مرشح للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ( 105 تخصص مدنى – 53 تخصص عمارة ) .

وبيّن نائب المحافظ، أن اليوم الأول شهد عقد مقابلات مع 170 مرشح ، مضيفا أن أعضاء اللجنة وجهوا مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، ، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بقنا ، واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية .

فحص 66 شكوي وردت للديوان العام…

في سياق ذي صلة، استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و محمد صلاح أبوكريشة صباح اليوم الإثنين ، ٦٦ مواطنا بمكاتبهم ، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.