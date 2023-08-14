وداعًا للحبوب المنومة.. أكلات تعالج الأرق وتساعد على النوم الهادئ ليلًا

أكدت طبيبة تغذية أن النظام الغذائي السليم يساعد على النوم الهادئ طوال الليل والتخلص من الأرق، والذي يتضمن الموز والمكسرات، حيث يؤثر سوء التغذية على الصحة العامة ويسبب القلق واضطرابات النوم.

أطعمة تساعد على النوم الهاديء ليلًا

ووفقًا لما نشره موقع Gazeta.Ru، أوضحت الطبيبة أن جودة النوم لا تتأثر فقط بالقلق والتفكير المستمر والإجهاد المزمن، بل وأيضًا بالتغذية، حيث يؤدي سوء التغذية إلى الأرق واضطرابات النوم ويرجع ذلك إلى تناول الطعام في وقت متأخر، ما يمنع الجسم من الراحة.

أطعمة تساعد على النوم الهاديء ليلًا

بالإضافة إلى المواد الموجودة في مكونات الطعام مثل الكافيين وبعض التوابل والدهون الضارة والكربوهيدرات البسيطة، لأنها تعزز عمل الدماغ، ما يمنع من النوم، أو تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي لذلك يكون النوم سطحيًا وبالتالي لا يحصل الشخص على الراحة المطلوبة.

وينصح الأطباء الأشخاص بالالتزام باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن على مدار اليوم، وبتناول العشاء قبل 3- 4 ساعات من النوم ، والتخلي عن الكافيين بعد الساعة الرابعة مساء، ومن المهم أيضًا ممارسة الرياضة والاستيقاظ في نفس الوقت يوميا.

وبحسب الطبيبة، هناك منتجات تحتوي على مواد يستخدمها الجسم أثناء النوم، لذا تناول هذه المنتجات قبل الذهاب إلى النوم بوقت قصير يكون مفيدا ويسمح بنوم عميق، أبرزها لحم الديك الرومي والموز والحليب، تلك الأطعمة الغنية بحمض التريبتوفان الأميني الذي يصنع منه هرمون النوم الميلاتونين، وله تأثير مهدئ في الجسم ويحسن نوعية النوم، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الشعور بالشبع.

ويعتبر الكرز الحامض والكيوي من المصادر الطبيعية المهمة لهرمون الميلاتونين، كما يحتويان أيضًا على السيروتونين، المادة الكيميائية التي تنظم دورة النوم واليقظة وتساعد على مكافحة الأرق، بالإضافة إلى مكسرات الكاجو واللوز والصنوبر الغنية بالمغنيسيوم، والتي تعتبر مهدئًا طبيعيًا يساعد على النوم بشكل أسرع، لذا يساعد تناولها قبل النوم بساعات قليلة، على تحسين مدة النوم والاستيقاظ بسهولة صباح اليوم التالي.