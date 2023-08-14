واتساب يعتمد مفاتيح المرور (الغرض منها وكيف تعمل)

يخبرنا موقع WABetaInfo أن ميتا Meta بصدد تنفيذ دعم مفتاح المرور في تطبيق المراسلة الرائد واتساب WhatsApp. وفقًا لمصدر، "آخر تحديث WhatsApp Beta لنظام Android 2.23.17.5، والمتوفر على متجر Google Play، يُظهر أن واتساب يعمل على دعم مفتاح المرور". أخبار ممتازة للمستخدمين، سواء من حيث بيئة العمل والسلامة.

مفاتيح المرور: الغرض منها وكيف تعمل ولماذا ستحل محل كلمات المرور

الميزة الرئيسية لمفاتيح المرور هي أنها تجعل كلمات المرور قديمة. كم مرة نسيت بيانات الاعتماد الخاصة بك واضطررت إلى اتباع إجراء إعادة التعيين؟ لا شك في كثير من الأحيان، وهذه هي بالضبط النقطة التي ستحدث فيها تقنية المصادقة الجديدة هذه الفرق.

واتساب يحسن الأمان عن طريق قبول مفاتيح المرور



نظرًا لأن مفاتيح المرور تستخدم بصمة إصبعك أو وجهك أو قفل الشاشة للتحقق من هويتك، "يتم تحسين الأمان بشكل كبير، مما يضيف طبقة إضافية من الحماية على الطرق التقليدية مثل رموز PIN. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التخزين الآمن لمفاتيح الأمان في Google Password Manager الوصول المريح مع الحفاظ على إجراءات حماية قوية ضد الوصول غير المصرح به".

واتساب يتيح تعديل رسائلك لمدة 15 دقيقة فقط

من بين الميزات الجديدة الأخرى، سيقدم لك واتساب التحدث إلى مراسليك دون الحاجة إلى الرد. في الواقع، ستسمح لك الدردشات الصوتية بالتحدث إلى جهات الاتصال الخاصة بك دون الحاجة إلى الاتصال بهم. أدخلت الشركة أيضًا مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو، وهي أداة تتيح لك مشاركة المستندات والصور، أو التخطيط لقضاء إجازة معًا، أو التسوق عبر الإنترنت، أو حتى تقديم عروض تقديمية كما تفعل.