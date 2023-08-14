جدولة مكالمات واتساب تسد الفجوة في Teams وZoom

يطرح واتساب WhatsApp ميزة جدولة المكالمات داخل الدردشات الجماعية التي ستأخذها خطوة أقرب إلى أمثال Microsoft Teams و Zoom.

تسمح الميزة الجديدة لمستخدمي مجموعة واتساب WhatsApp بالتخطيط للمكالمات وإخطار المشاركين الآخرين تلقائيًا، مما يؤدي إلى اتصال أكثر ملاءمة وفعالية على تطبيق المراسلة والمكالمات.

كشفت WABetaInfo، موفر أخبار واتساب WhatsApp المستقل والموثوق به، عن معلومات إصدار جدولة مكالمات المجموعة أمس.

يتضمن ذلك الإعلان عن توفره الآن لبعض مختبري الإصدارات التجريبية عبر الإصدار التجريبي الجديد 2.23.17.7 من WhatApp، مع طرحه لجمهور أوسع خلال الأسابيع المقبلة.

كما شارك مصدر أخبار WhatsApp وجهة نظره حول أحدث إصدار من الميزات: "في رأينا، يوفر جدولة المكالمات داخل الدردشات الجماعية العديد من المزايا المهمة.

"نعتقد أن المكالمة الجماعية المجدولة تعمل على تحسين عملية التخطيط وتنسيق المناقشات.

"بدلاً من إرسال رسائل متعددة ذهابًا وإيابًا للاتفاق على وقت مناسب، يمكن للمستخدمين تحديد وقت معين يناسب الجميع.

"هذا يضمن أيضًا أن الجميع متاح ويقلل من مخاطر المكالمات الفائتة أو المتأخرة."

ستمكّن هذه الميزة المستخدمين من جدولة المكالمات ببساطة عن طريق النقر على زر الاتصال، والذي سيكون ممكنًا بالفعل لبعض مختبري الإصدارات التجريبية.

بعد ذلك، يمكن للمستخدمين إضافة موضوع المكالمة وتحديد موعد المكالمة واختيار نوع المكالمة الجماعية، أي الفيديو أو الصوت.

عندما يؤكد المستخدمون معلومات المكالمة الجماعية المجدولة سيتم إنشاء حدث تلقائيًا في الدردشة الجماعية ليراه المشاركون الآخرون.

سيتلقى أعضاء المجموعة بعد ذلك إشعارًا قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة.

توفر الميزة الجديدة مجموعة من المزايا للمستخدمين، بما في ذلك تبسيط تخطيط المكالمات، وتبسيط المناقشات حول أوقات المكالمات المناسبة، وستعمل إشعارات الأحداث التلقائية وتذكيرات المكالمات على تقليل عدد المكالمات الفائتة أو المنسية.

تم الإعلان عن جدولة مكالمات المجموعة في WhatsApp بواسطة WABetaInfo في فبراير 2023، ومنذ ذلك الوقت كان قيد التطوير.

مميزات واتساب الجديدة



في مايو من هذا العام، أصدرت WhatsApp ميزة مشاركة الشاشة، تنافس منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى التي توفر بالفعل مشاركة الشاشة ، مثل Microsoft Teams و Google Meet.

تتيح ميزة مشاركة الشاشة للآخرين عرض شاشة هاتفك أثناء إجراء مكالمة فيديو معهم.

كانت هذه الخطوة خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لواتساب التي أبقت ، حتى ذلك الحين ، ميزات اتصالاتها بسيطة نسبيًا.

تضيف جدولة مكالمات المجموعة ميزة أخرى تأخذها نحو الوظائف المعقدة التي قد تتوقعها من أكبر منصات مؤتمرات الفيديو.

بطبيعة الحال ، تتنافس هذه الإصدارات بشكل مباشر مع منصات الاتصالات الأخرى لأنها ستجذب المستخدمين بعيدًا عنها.

يمثل واتساب بالفعل خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن حل أبسط، خاصةً حيث يتم استخدامه بالفعل للمحادثات.

قد تكون ميزات الفيديو المضافة التي تظهر على التطبيق الشهير خيارًا مغريًا لحفظها من الاضطرار إلى تبديل الأنظمة الأساسية.

تعمل واتساب أيضًا على إنشاء ميزة اسم مستخدم تتنافس مع قدرة Telegram المكافئة من خلال السماح للأشخاص بالاتصال دون مشاركة أرقام هواتفهم قيد التطوير.

في أبريل 2023، قام زوكربيرج أيضًا بتضمين دعابة سعة الاتصال، إلى جانب إصدار روابط الاتصال لـ WhatsApp.