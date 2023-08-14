العاهل الأردني يثمن جهود مصر والرئيس السيسي في استضافة القمة الثلاثية

أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بحث العلاقات الثنائية المتينة ومستجدات المنطقة والقضية الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أشار الديوان الملكي الأردني، إلى أن الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدا في لقاء ثنائي اعتزازهما بالعلاقات المتميزة بين البلدين وأهمية توسيع فرص التعاون بينهما.

أكد العاهل الأردني الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة، وضرورة مواصلة الجهود لكسر جمود عملية السلام للتوصل لحل عادل وشامل على أساس حل الدولتين.

وثمن الملك عبدالله الثاني، جهود مصر والرئيس السيسي، في استضافة القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وثمَّنَ الملك عبدالله الثاني، جهود مصر والرئيس السيسي، في استضافة القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

الملك عبدالله الثاني يصل مدينة العلمين:





وصل الملك عبدالله الثاني إلى مصر، اليوم الإثنين، للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية تشهدها مدينة العلمين الجديدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار العلمين الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب قناة المملكه الأردنية، يرافق الملك عبدالله الثاني وفدًا رسميًّا، إذْ من المرتقب أن تبدأ القمة عند الساعة 1:00 ظهرًا.

ومن أهم القضايا المطروحة للنقاش في القمة هي التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مع عرض ما تم التوصل إليه حتى الآن بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة العلمين.

تستضيف مدينة العلمين الجديدة، اليوم الإثنين، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تأتي القمة اليوم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلن دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال: “إن القمة تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس”.

قبل أيام، عقد في مدينة العلمين اجتماع الفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس الفلسطيني، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

بعدها عقدت قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس السيسي وعباس، ناقشت سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خصوصًا ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام؛ إْذ تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.