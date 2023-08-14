المؤبد لعاطلين بتهمة حيازة الهيروين في المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامهما بتخصيص نشاطهما الإجرامي في ترويج المخدرات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجهما المواد المخدرة فى دائرة قسم شرطة المرج.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذان من دائرة قسم المرج مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم المرج، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة بدائرة القسم، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو ونصف، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.

تشكيل عصابى لترويج المخدرات

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.