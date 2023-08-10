حاز حشيش وبندقية آلية..المؤبد لعاطل في أطفيح

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم س.ح.م، بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدراة في دائرة قسم شرطة أطفيح.

ترجع تفاصيل القضية رقم 24758 لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم إعداد الأكمنة وضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بندقية آلية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ص.ن.ع" بالسجن المشدد 15عامًا، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه وألزمه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال أبوالسعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من شريف محمد الجندي والمستشار عماد العيسوي، وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 9445 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، بأن التحريات التي أكدتها المراقبة للمتهم " ص.ن.ع" عاطل، مقيم بمحافظة سيناء، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة مستخدم سيارة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذا للقرار، ومكان تواجد المتهم داخل السيارة محل البلاغ، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوال يحوي بداخله على 99 طربة حشيش.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج لتجارته، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطة لمخدر الحشيش، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.