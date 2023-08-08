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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المؤبد لعصابة ترويج الهيروين في السلام

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ربة منزل وعاطلين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الاجرامى في ترويج المخدرات.

 

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في وقت سابق، ضُبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجهم المواد المخدرة في مسكن المتهمة الاولى فى دائرة قسم شرطة السلام.

 

أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، كشف أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام ربة منزل وعاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم السلام، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء أثناء ترويجهم المواد المخدرة في مسكن المتهمة الاولى فى دائرة قسم شرطة السلام، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 2 كيلو، ومبلغ مالي ، وهواتف محمولة ، وأسلحة نارية.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.

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