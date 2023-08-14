خطوات التقديم على عدادات الكهرباء الكودية

خطوات التقديم على عداد الكهرباء الكودي .. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن كيفية التقديم على عداد الكهرباء الكودي إلكترونيًا، حيث أتاحت وزارة الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لمعرفة كيفية التقديم.

العداد الكودي

و العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبق الدفع لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

مزايا العدادات الكودية

وتمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب الاستهلاك، حيث تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.

خطوات التقديم



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات التقديم على عداد الكهرباء الكودي إلكترونيًا:

يتم التقديم على عداد الكهرباء عبر موقع المنصة الموحدة للكهرباء من خلال الرابط https://eservices.eehc.gov.eg/

يتم اختيار تسجيل الدخول

استكمال البيانات المطلوبة

التأكد من صحة البيانات

تقديم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي

تقديم سند الحيازة

تقديم موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة مقايسة العقار

يضاف النشاط التجاري إن وجد

تقديم البطاقة الضريبية

تقديم السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص

يتم إرسال الطلب

الاوراق المطلوبة

تقديم عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية

تقديم صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها

تقديم إيصال مياه أو تليفون أو غاز

تقديم إيصال التقديم