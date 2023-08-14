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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز شباب إدارة قفط بقنا

 تواصل إدارة شباب مركز قفط فاعليات إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز شباب الإدارة، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة الذي يواجه العالم أجمع، وبالإشارة إلى الاجتماع المنعقد برئاسة السيد اللواء وزير التنمية المحلية بتاريخ 29 يوليو 2023 بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور المحافظين وممثليهم عن كل الوزارات.   

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشاءات الشبابية والرياضية وأهمية متابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الكهرباء. 

كما قام سعد عبدالمقصود مدير إدارة شباب قفط، بتكليف لجنة لمتابعة لمراكز الشباب بقفط، كما جرى تفقد المنشآت والملاعب والقاعات وذلك للتأكد من تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، يأتي ذلك في ضوء توجيهات مصطفى حسين، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومتابعة وإشراف محمد عبدالرحيم عرفة وكيل المديرية للشباب والرياضة. 