اضطراب سوق الذهب وارتفاعات سريعة.. ايه الحكاية؟

قال محمود داوود، الخبير الاقتصادي، إن سوق الذهب خلال الأيام الأخير يشهد تضارب كبير وذلك يرجع لتجار المعدن الأصفر، وزيادة الشائعات الفترة الماضية بارتفاع أسعار الذهب لسحب البساط من أسفل الاستثمارات العقارية والتوجه لشراء الذهب، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة شراء الذهب مما أدى لارتفاع أسعاره.

وأضاف داوود، في تصريحه لـ"الوفد"، أن أسعار الذهب بدأت في التراجع مرة ثانية، نتيجة إدراك المواطنين للشائعات، لافتًا إلى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من الذهب لمدة 6 أشهر، سيكون له تأثيره الإيجابي على السوق المحلي، وذلك لإحداث رواج وتوافر كبير في كميات العملات والمصوغات الذهبية، مما يترتب عليه انخفاض الأسعار.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الإعفاء من الرسوم الجمركية على الذهب، سيؤدي إلى الربط ما بين سوق الذهب المحلي والعالمي، مما يؤدي إلى هبوط الأسعار واستقرار السوق المحلي.

وشهد سوق الذهب، خلال الأيام الماضية، اضطرابات كبيرة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ بقيمة حوالي 300 جنيه على الجرام الواحد، ثم بدأت في الهبوط مرة أخرى، مما تسبب في حالة من القلق والتساؤلات بين المواطنين.

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1095 جنيه.

عيار 14:- 1533 جنيه.

عيار 18:- 1971 جنيه.

عيار 21:- 2300 جنيه.

عيار 24:- 2629 جنيه.

الجنيه الذهب:- 18400 جنيه.

وقية الذهب:- 81749 جنيه.