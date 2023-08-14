السيسي يستقبل العاهل الأردني في مطار العلمين (شاهد)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ قليل العاهل الاردني بمطار العلمين للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والاردن وفلسطين .

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، لحظة استقبال السيسي للملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار العلمين الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب قناة المملكه الأردنية، يرافق الملك عبدالله الثاني وفد رسمي، حيث من المرتقب أن تبدأ القمة عند الساعة 1:00 ظهرا.

ومن أهم القضايا المطروحة للنقاش في القمة هي التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مع عرض ما تم التوصل إليه حتى الآن بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة العلمين.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتأتي القمة اليوم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، وبمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال إن القمة تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

وقبل أيام، عقد في مدينة العلمين اجتماع الفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس الفلسطيني، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وبعدها عقدت قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس السيسي وعباس، ناقشت سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصةً ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام؛ حيث تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.