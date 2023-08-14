تأثير ارتفاع السكر في الدم على الكلى.. طبيبة تحذر من كارثة صحية

حذرت طبيبة غدد صماء من ارتفاع مستوى السكر في الدم، قد يزيد من فرص الإصابة بأمراض الكلى، وتكون الحصوات بها.

تأثير ارتفاع السكر في الدم على الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "نوفوستي" للأنباء، أوضحت الطبيبة أنه دائمًا ما نتحدث عن المخاطر العادية التي يسببها تناول السكر بما يشمل زيادة الوزن والسمنة والإصابة بمرض السكري، ونتجاهل أن ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يؤدي إلى تكون الحصوات في الكلى.

تأثير ارتفاع السكر في الدم على الكلى

وتضيف الطبيبة أن السكر ليس مجرد ملعقة من مسحوق في الشاي أو القهوة، بل معها الحلويات والمعجنات والمياه الغازية المحلاة والزبادي المضافة إليه المنكهات والصلصات الجاهزة بما فيها فول الصويا.

فإذا كانت هذه الأشياء موجودة بكثرة في النظام الغذائي، فإن خطر تكون حصوات الكلى يرتفع، حيث أن الشخص الذي يحصل على ربع السعرات الحرارية في اليوم من السكر المضاف، يتضاعف خطر تكون حصى الكلى لديه.

وأوصت الطبيبة بضرورة استبعاد السكر المضاف من النظام الغذائي، واستبداله بتناول كميات محدودة من الفواكه الصحية.