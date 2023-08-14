رئيس مستثمري بدر: استراتيجية من 7 محاور لتنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية بالمدينة

حسمت جمعية مستثمري مدينة بدر انتخابات مجلس إدارتها بالتزكية، وذلك بعد دعوة أعضاء جمعيتها العمومية للانعقاد أمس الأحد.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا عقب الجمعية العمومية مباشرة لتشكيل هيئة المكتب، وتم اختيار المهندس بهاء العادلي رئيسًا لمجلس الإدارة، عبدالرحمن الزعيم نائبًا للرئيس، ورأفت قطب أمين عام للجمعية، ووليد أحمد أمين للصندوق، وضمت عضوية مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر كل من عمرو فتوح، أيمن محمد، وعبدالحفيظ عبدالخالق.

كشف المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر، بأنه تم تشكيل لجنة تنفيذية بالجمعية تضم في عضويتها كلا من علي زين العابدين، محمد عبدالحميد عبدالمنعم، ومحمد سمير شحاتة.

وأعرب العادلي عن فخره وأمتنانه لثقة الأعضاء، مؤكدًا التزام المجلس الجديد بخدمة مصالح المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مدينة بدر.

وأكد سعي الجمعية إلى تعزيز الأعمال الإنتاجية والتجارية والخدمية في مدينة بدر، وتوفير بيئة ملاءمة للشركات والمستثمرين، وذلك عبر التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد وضع استراتيجية عمل للجمعية خلال الدورة الجديدة، لافتًا إلى أنها ترتكز على نحو 7 محاور أساسية وتستهدف تنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية بالمدينة.

أضاف العادلي أن المحور الأول يتضمن الاستمرار في تحديث قاعدة بيانات ديناميكية لكل مستثمري المدينة وإتاحتها للأعضاء بشكل دائم وعمل موقع للجمعية، فيما شمل المحور الثاني الاستمرار في السعي لتطوير مرافق المناطق الصناعية وحل المشاكل اليومية التي تواجه الأعضاء.

أما المحور الثالث يشمل التعبير عن آراء المستثمرين وتمثيلهم أمام الجهات المختلفة بغرض إزالة العقبات التي تواجههم ويتلخص المحور الرابع في الاستمرار في فتح سبل الاتصال الداخلي بين كل مستثمري المدينة لدعم التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الخدمات البينية، بحسب "العادلي".

وأوضح أن المحور الخامس يتضمن العمل على توفير العمالة المطلوبة والمؤهلة لأنشطة المستثمرين، فيما تمثل المحور السادس في المشاركة المجتمعية وإطلاق مشروع الأسر المنتجة لرفع مستوى الحالة الاقتصادية لسكان المدينة.

والمحور السابع يتضمن المساهمة في تصدير وتسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا عن طريق المشاركة أو تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمنصات الإلكترونية وإطلاق بعثات ووفود من رجال الأعمال إلى الأسواق الخارجية ولا سيما أفريقيا.