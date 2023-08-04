نائب محافظ البحيرة تلتقي مستثمري المنطقة الصناعية بحوش عيسي

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، لقاء موسع مع عدد من المستثمرين من رجال الأعمال وأصحاب المصانع صناعية بحوش عيسي ،واستمعت الي مطالبهم واقتراحاتهم التي من شأنها تذليل أى ما يعترض مشروعاتهم من معوقات، حيث قدمت الشكر لمستثمرى المنطقة الصناعية بحوش عيسي لجهودهم فى جعل المنطقة الصناعية منطقة واعدة ومؤثرة إقتصاديا وصناعيا، وتوفير المئات من فرص العمل للشباب، كما قدمت الشكر للجهات التنفيذية لقيامهم بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم جهود الدولة فى تدعيم وتعزيز الفرص الاستثمارية وتأكيد ثقة المستثمرين فى جهود الدولة.

وأكدت أن حضورها للمنطقة الصناعية بحوش عيسي يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإستماع لمطالب المستثمرين والاستجابة لمطالبهم، وأشارت أنه سيتم البدء فى أعمال رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية بنهاية العام الجاري، حيث سيتم ضخ المبالغ المالية اللازمة لنهو تلك الأعمال، لافتة إلى أنه سيتم مراعاة توفير القدرات الكهربائية المطلوب لتشغيل خطوط الإنتاج والإستعداد والجاهزية لتوسعات المنطقة الصناعية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلي إلتزام المحافظة بإمداد المنطقة بكل الخدمات الأساسية من مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والصناعي والكهرباء والاتصالات، مشددة أنه لا تهاون مع أى أضرار بيئية تنجم عن الأنشطة الصناعية وأنه سيتم مواجهة الانبعاثات الضارة بشكل حاسم حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

كما وجهت بانعقاد مجلس إدارة المناطق الصناعية بشكل منتظم ودوري، موضحة أنه يتم إتخاذ قرارات فورية لا تستلزم إنعقاد المجلس وذلك لتسريع وتيرة العمل بقطاع الإستثمار بالمحافظة والتسهيل على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أنه سيتم الإسراع فى الإنتهاء من مكتب هيئة التنمية الصناعية كمكتب مستقل للتيسير على المستثمرين.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على إلتزام المحافظة بالمدد الاستثنائية التي حددتها الدولة بالنسبة للمستثمرين المتعسرين، وأشارت إلي الإستعداد بشكل دائم لاستقبال وتلقي أى مشكلات تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية والعمل على حلها، مؤكدة أنه سيتم إجراء زيارات دورية للمناطق الصناعية لدفع العمل بها وبحث أى معوقات وحلها بشكل ناجز، هذا بالإضافة إلي التدخل العاجل لأى جهة حكومية وخاصًة البنوك ومؤسسات التمويل لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين.

كما قامت بدعوة المستثمرين للإستفادة من المزايا النسبية بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وكذا تطوير ورفع كفاءة طريق حوش عيسى / دمنهور من خلال تنفيذ أعمال رصف بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه، وكذا دعوتهم لتسويق الوحدات السكنية فرهاش والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأمن والاستقرار عوامل رئيسية هامة لبناء الدولة والانطلاق نحو آفاق استثمارية واعدة تخدم الإقتصاد الوطنى.

وقدم مستثمرو المنطقة الصناعية بحوش عيسي خالص الشكر والتقدير للدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لجهودها الملموسة فى حل مشاكل المستثمرين من خلال التدخلات الفورية والتواصل معهم والاستماع لمطالبهم وانهاء مشكلاتهم.

جدير بالذكر أن المحافظة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى حوش عيسى ووادى النطرون سوف تمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة بلغت تكلفة الترفيق بهما مليار و283 مليون جنية.

حضر اللقاء عمر لبيب - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي، ومنسق عام المناطق الصناعية ومدير المنطقة الصناعية بحوش عيسى، والمدير التنفيذي لشبكات المرافق ومدير إدارة الاستثمار ومسؤلى شركات المرافق "المياه والصرف الصحى - الكهرباء - الغاز - الاتصالات" وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.