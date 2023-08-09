اتفاقية تعاون بين جمعية مستثمري العاشر من رمضان واتحاد المستثمرات العرب

وقع أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان ووكيل مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، اتفاقية تعاون مشترك مع الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ، تحت عنوان" حياة كريمة ".



وحضر توقيع الاتفاقية كل من علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، والمهندس سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والنائب الدكتور محيي حافظ عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، و هديل عبدالهادي عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب



وعقب التوقيع صرحت دكتورة هدى يسي أن الإتفاقية تهدف إلى التعاون المشترك فى فتح أسواق تبادل تجارى جديدة أمام منتجات أطراف الاتفاقية ، ودعم التصدير للأسواق العربية والإفريقية والدولية .



كما تهدف الإتفاقية إلى العمل سويا نحو جذب المستثمرين و إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة ، والعمل على توفير فرص عمل للمساهمة فى تقليل معدلات البطالة .



وتتضمن بنود الاتفاقية أيضا ، العمل المشترك على تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات بهدف التقاء سيدات ورجال الأعمال للتعارف وزيادة التعاون فى مختلف المجالات التجارية والصناعية .