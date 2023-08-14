تنشر بوابة الوفد الإلكترونية خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بعد الإعلان الرسمي لها.

ويعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بحضور قيادات الوزارة ومسئولي التنسيق.

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 وموعد بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة رابط رسمي إلكتروني لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في القبول بالجامعات 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 فور إعلانها موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

خطوات نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني. اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة. اختر نتية تنسيق المرحلة الأولى. اكتب رقم الجلوس. اكتب الرقم السري. تظهر لك بطاقة الترشح للكلية. اطبع بطاقة الترشح.

تقديم المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 واستمر التقديم حتى اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.