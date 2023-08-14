عاجل
خطوات التقديم على عدادات الكهرباء الكودية
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عمرو فتوح: الصناعة العمود الفقري للاقتصاد المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

 قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة هي العصا السحري والأمل والمستقبل لتحقيق أحلام وطموحات الشباب، كذلك تعد العمود الفقري للاقتصاد وبناء الدول الكبرى.

txt

الحوار الوطني.. مقرر مساعد لجنة الصناعة: الصناعات القائمة فى مصر لديها إشكاليات كبيرة

txt

تشكيل لجنة لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC لربط الصناعة بالجامعات

وأكد فتوح أن في مصر يوجد بها الكثير من الصناعات التي تمثل فرصًا واعدة للشباب في بدء مشروعاتهم وتحقيق أحلامهم في الحصول على فرص العمل الكريمة وهو ما يمكن أن تحققه صناعات مثل الصناعات التكاملية ومستلزمات الإنتاج والخامات والتي تحتاجها السوق المصرية وتعتمد عليها الصناعات الوطنية بشكل أساسي.

 

وأضاف قائلا: «الكثير من الشباب في بعض الأحيان لا يعرفون الطريق ومنهم من لا يمتلك الإمكانيات اللازمة لبدء مشروعاتهم، ورسالتي هنا أن عليهم بالصناعة لأنها يمكن أن تستوعب كل طاقات الشباب وتحقق أحلامهم».

 

وأوضح أن أمام الشباب المصري فرصة ذهبية لإنشاء مصانع توفر احتياجات الدولة من مستلزمات الإنتاج في الوقت الذي توفر الدولة فيه والقيادة السياسية كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي تعتمد عليها المصانع الكبرى والتي تحقق أهداف التنمية الشاملة.

وشدد على أن السوق المصرية في احتياج شديد لمزيد صناعات مستلزمات الإنتاج والخامات للنهوض بالاقتصاد المصري لما توفره من فرص العمل والحياة الكريمة للشباب وتقليل فاتورة الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

 

وقال نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، رسالتي للشباب، الصناعة هي المستقبل لأي دولة وعليكم الاستثمار في هذا المجال لتحقيق أحلامكم وفي المقابل تتعهد الدولة بتوفير كل الدعم لهذه المشروعات في ظل القيادة السياسية التي تولى اهتمامًا كبيرًا بالنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

مواد متعلقة

القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يشارك في مؤتمر "التميز في البحث العلمي

هاني سويلم: تحديات المياه تتطلب حلولاً معتمدة على البحث العلمى والابتكار

نجاد البرعي: هناك إجماع على وجود مشاكل تواجه منظومة البحث العلمي

تشكيل لجنة لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC لربط الصناعة بالجامعات

لجنة الصناعة بمجلس النواب تتفقد ميدانيًّا المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يستقبل لجنة الصناعة بمجلس النواب