حريق غابات حول سجن في إيران يتسبب في انفجار ألغام

قالت السلطة القضائية في إيران إن حريق غابات نتيجة طقس شديد الحرارة اضطرم لفترة وجيزة في الأراضي العشبية حول سجن إيفين في شمال طهران مما أدى إلى انفجار ألغام في منطقة أمنية حول المنشأة، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن الحريق الذي استمر بضع دقائق فقط تمت السيطرة عليه على الفور، ولم يلحق أي ضرر بمرافق السجن.

وأضافت ميزان، امتد الحريق إلى منطقة التلال المحمية حول سجن إيفين وتسبب في انفجار عدد من الألغام. ولم ترصد الوكالة ضحايا أو تذكر تفاصيل عن نوعية الألغام.

وكانت درجات الحرارة في طهران حوالي ظهر، اليوم الجمعة، وصلت إلى نحو 38 درجة مئوية (100 فهرنهايت).

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في السابق أن الألغام هي من النوع المضاد للأفراد، وأنها وزرعت على ما يبدو لردع محاولات الهروب.

في أكتوبر الماضي، أدى حريق نشب في السجن إلى مقتل وإصابة عدد من النزلاء.

وقالت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت إن اشتباكات وقعت في أحد العنابر بين نزلاء وموظفي السجن، وأنحت السلطات باللائمة في الحريق على مثيري الشغب.