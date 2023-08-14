صعود وسقوط Threads.. كيف ينجو منافس X

في يوليو، وصل رد Instagram على Twitter في شكل تطبيق Threads. كانت الأيام الأولى بمثابة زوبعة كبيرة حيث أصبح تطبيق Thread أسرع تطبيق يصل إلى 100 مليون مستخدم.

كان هناك قدر كبير من الضجيج حول المواضيع حيث أصبح Twitter X وكان هناك بعض الفوضى على منصة Elon Musk التي يقودها. ومع ذلك، يبدو أن الإثارة الأولية قد تلاشت تمامًا، حيث لا يبدو أن المستخدمين يقضون وقتًا طويلًا في المواضيع.

وفقًا لمدونة نشرتها شركة مماثلة لتحليلات الويب، انخفض استخدام تطبيق Threads بنسبة 79%، "تم إطلاق Threads ضخم في بداية شهر يوليو، مدعومًا بإدخال مستخدمي Instagram بشكل شبه فوري إلى التطبيق الاجتماعي الجديد المستند إلى النص. ومع ذلك، فإن الطفرة في المستخدمين النشطين للخيوط لم تدم، كما أشارت الشركة.



Threads.. الأرقام لا تبدو جيدة:



وفقًا للشركة، بلغ تطبيق Threads على Android ذروته عند 49.3 مليون مستخدم نشط يوميًا في جميع أنحاء العالم في 7 يوليو. ومع ذلك، في 7 أغسطس، انخفض التطبيق إلى 10.3 مليون مستخدم نشط يوميًا.

في الولايات المتحدة، بلغت ذروة الاستخدام للخيوط 2.3 مليون مستخدم نشط يوميًا في 7 يوليو، مقارنة بحوالي 576000 اعتبارًا من 7 أغسطس.

بدأ متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون النشطون يوميًا مع التطبيق في حوالي 14 دقيقة، على مستوى العالم، ولكن أعلى بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة: ما يقرب من 21 دقيقة في 7 يوليو. وبحلول 7 أغسطس، انخفض ذلك إلى 3 دقائق، وفقًا لتقديرات بيانات الويب المماثلة.

من ناحية أخرى، يبدو أن X يعمل بشكل جيد. شاهد X 100 مليون مستخدم نشط يوميًا على Android وحده، وهم يقضون باستمرار حوالي 25 دقيقة يوميًا عليه، وفقًا للبيانات.



ما يجب أن تفعله Threads



وفقًا لموقع ويب مماثل، تفتقد المواضيع أيضًا الكثير من المحتوى المثير للاهتمام الذي يجعل مستخدمي X (Twitter) يعودون. إنه أمر أقر به أيضًا مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta. وقال خلال اتصال مستثمري الشركة الشهر الماضي إن المواضيع تحتاج لبناء تجربة. "يجب أن يكون شيئًا يحبه الناس، لذا يجب أن يكون المنتج مناسبًا للسوق. بمجرد أن تحصل على ذلك ، فإنه لا يكون دائمًا متحفظًا. لذلك قد يحب الكثير من الناس تجربة ما ولكنك بحاجة إلى ضبطها نوعًا ما بحيث تعمل الأرقام بحيث يستمر الأشخاص الذين يستخدمونها.