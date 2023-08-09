Threads مشاركة المشاركات مباشرة على Instagram DMs

بينما ينتظر إيلون ماسك إذن طبيبه لمحاربة مارك زوكربيرج في مباراة قفص متكرر / خارج مرة أخرى ، تستمر شركتا المليارديرات في التنافس في ساحة تبني المستهلك. تقدمت Meta بجدول التحديث القوي للخيوط اليوم حيث تحاول تحدي X الخاطئ لـ Musk (تم تغيير علامتها التجارية على Twitter). أعلن Zuckerberg اليوم أن النظام الأساسي الشاب يدعم الآن مشاركة المنشورات على Instagram DMs ، ونص بديل مخصص للصور ومقاطع الفيديو وزر ذكر جديد.

يتيح خيار Send on Instagram للمستخدمين نشر مشاركاتهم مباشرة على Instagram DMs عبر زر إرسال. يمكن اعتبار هذه الميزة واحدة من "خطاطيف الاستبقاء" التي تم إعدادها لضمان "الأشخاص الموجودين على تطبيق Instagram يمكنهم رؤية الخيوط المهمة" ، كما أفادت وكالة رويترز ، حسبما أفاد كريس كوكس ، كبير مسؤولي المنتجات ، في اجتماع الشركة الأخير. يُزعم أن الاستراتيجية مرتبطة بتقارير عن انخفاض المشاركة بعد أن أضافت المنصة الوليدة أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع. وبحسب ما ورد وصف زوكربيرج التراجع بأنه "طبيعي" ومن المتوقع أن يزداد معدل الاحتفاظ مع استمرار Meta في تجسيد القناة الاجتماعية ، التي تم إطلاقها في أوائل يوليو.



وفي الوقت نفسه ، يعد خيار النص البديل المخصص ميزة وصول تتيح لمستخدمي المواضيع إضافة (أو تعديل نص بديل موجود تم إنشاؤه تلقائيًا) للصور ومقاطع الفيديو قبل التحميل. يعمل زر الإشارة الجديد على تسهيل تمييز الملفات الشخصية في منشورات سلاسل الرسائل. أخيرًا ، تعمل المنصة على تسهيل التحقق من هويتك على منصات عالمية مثل Mastodon. نشر رئيس Instagram آدم موسيري اليوم "يمكنك الآن إضافة رابط ملف تعريف الخيوط الخاص بك على الأنظمة الأساسية المدعومة للتحقق من هويتك".

هذه ليست سوى أحدث الإضافات التي طرحها Meta في الأسابيع القليلة الماضية. أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن إصدار الويب الذي تمس الحاجة إليه في الطريق ، والذي يوفر استخدام سطح المكتب لأول مرة ، إلى جانب وظيفة البحث المناسبة. تشمل الإضافات الأخرى بعد الإطلاق موجزًا زمنيًا والقدرة على فرز قائمتك التالية وعرض منشوراتك المفضلة.