Threads.. أهم ميزات تطبيق Meta الجديد

المنافس الجديد لشركة Meta على تويتر Threads، الذي نال استحسانًا واسعًا، واكتسب عشرات الملايين من المستخدمين بين عشية وضحاها.

فيما يلي الميزات التي تسعد مجتمع Threads:

يقوم التطبيق تلقائيًا بإلغاء تنشيط ميزة الحد الزمني لشاشة هاتفك.

وقد وعدت Meta بإدخال زر "موافق على التسول" قريبًا.

يتعرض مرشحو الرئاسة من الطرف الثالث للتخويف المسبق قبل الانضمام.

تقوم الخوارزمية على وجه التحديد بتصفية الأشخاص الذين تتابعهم.

إنه أكثر أخلاقية من Twitter، حيث يديره رئيس مجلس إدارة. بمليارات الدولارات أقل قليلاً.

تم فرض حظر صارم على كلمة "فام".

يُطلب من الأمهات إثبات أنهن لطيفات للانضمام عن طريق تحميل صورة لمجموعات التسجيلات الخاصة بهم، أو بعض فنون الألياف المثيرة للاهتمام، أو شيء من هذا القبيل.

لا توجد علامات تصنيف، لذا لا تدعي أنك تعرف كيفية استخدامها.

لا توجد دي إم، لذا عليك أن تتباهى بانحرافاتك في العراء ليراها الجميع.

استخدم رمز دعوة Bluesky غير المجدي سابقًا للحصول على خصم بنسبة ثلاثين في المائة على مشترياتك التالية من Facebook Marketplace.

هناك فلتر للعُري، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى اختبار تجريبي.

لن يتم التسامح مع الكلام الذي يحض على الكراهية.

أعلن زوكربيرج أن مرحلة شهر العسل ستنتهي في 23 يوليو، عندما يخطط للسماح للعنصريين بالدخول).

على عكس منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، تعزز المواضيع احترامك لذاتك بجعل الإعجابات شبه مستحيلة.

على الرغم من أن أعداد المستخدمين تظل منخفضة نسبيًا، سيتمكن المعجبون من التواصل مع المشاهير بطرق أكثر حميمية، مثل التهديد بإيذاء النفس إذا لم يمنحك تايلور سويفت تذاكر مجانية للحفل.

نظرًا لأن التطبيق مرتبط بـ Instagram الخاص بك، يمكنك أن تطمئن إلى أنه تم بيع بياناتك الشخصية قبل فترة طويلة من التسجيل.

يمكنك الآن المشاركة في اتجاه يُعرف بالعامية باسم "المراوغة": قضاء اليوم كله على Threads؛ يُطردون من العمل؛ المزيد من الوقت للخيوط.

من المستحيل نشر الأخبار الكاذبة على Threads لأنه من المفهوم أن لا أحد يقصد أي شيء يقوله.

من المفهوم أيضًا أن كل موضوع من المفترض أن يُقرأ بصوت ساخر للغاية.

أنها تسمح فقط hotties على Threads. لذا، إذا قمت بذلك، تهانينا)