إنفوجراف.. دور وزارة العمل في تدريب الشباب على مهن يحتاجها السوق

أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، "إنفوجرافا" يرصد بالأرقام أبرز الأنشطة، في العام الأخير منذ تولي وزير العمل حسن شحاتة حقيبة الحقيبة الوزارية، إذ حرص على إطلاق توجيهات مباشرة إلى جميع العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية، ومديرو المديريات، بتفعيل وترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن والوزارة، من خلال التعامل بمصداقية في تقديم الخدمات للمواطنين.

ويرصد الإنفوجراف، الدور الذي لعبته وزارة العمل خلال هذا العام في الفترة من 14 أغسطس 2022، وحتى 14 أغسطس 2023، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المشاركة في تخفيض نسبة البطالة وتقديم الرعاية والحماية للعمال للمصريين بالخارج، ودعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج لتعزيز علاقات العمل، والتركيز على ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها "السوق".

ولعبت وزارة العمل، دورًا في المحافل العربية والدولية، وهو ما شهدت به منظمة العمل الدولية لعام 2023 بعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية.

أرقام ومعلومات مباشرة وموجزة يرصدها "الإنفوجراف" التالي في كل ملفات وقضايا العمل.