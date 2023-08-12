عاجل
تشكيل النصر لمواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية بيراميدز يعلن التعاقد الرسمي مع محمود مرعى .. رسميًا مالكوم يقود هجوم الهلال أمام النصر في نهائي البطولة العربية
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تختتم برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الأقصر

وزارة العمل تختتم
وزارة العمل تختتم برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لف

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، الدورة التدريبية المجانية لعدد 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة، بواقع 150 ساعة تدريبية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المستهدفين، وتوفير فرص عمل تدعين استقلالية المواطن والاستثمار في تنمية الشباب المصري.

txt

وزير القوى العاملة يكشف في حواره لـ"الوفد" مصير قانون العمل الجديد ويُعلن تشغيل 17335 عاملًا

txt

وزارة العمل توقع وثيقتا تعاون مع نظيرتها الأردنية لتعزيز العلاقات في التدريب المهني

وثمن الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، دور الإدارة المركزية للتدريب المهني في وضع خطط للتدريب المهني تشمل العديد من البرامج التدريبية على مجموعة من المهن المطلوبة لسوق العمل، وتوفير الخامات والأدوات اللازمة طوال فترة التدريب، تحت ايدي مدربين ماهرين تم اختبارهم في الوزارة، ووضع مناهج تدريبية مستحدثة وفق احدث اساليب التدريب المعترف بها عالمياً.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى التواصل مع المتدربات والإستماع الي مطالبهم التي تمثلت في رغبتهم في الحصول على ماكينات الخياطة لعمل مشروع صغير من خلال قرض ميسر، ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهن، ومنوهاً إلى ان المديرية تعمل حالياً على  دراسة  برتوكول تعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال معارض الأسر المنتجة التابعة للمديرية لعرض المنتجات الخاصة بخريجات التدريب المهني بعد انتهاء التدريب.

وزارة العمل تختتم برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الأقصر 