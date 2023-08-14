القصة الكاملة لحريق مخزن المواد الغذائية بالخانكة| والمحافظ يأمر بإزالة المبنى

تابع اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية جهود رجال الحماية المدنية فى اطفاء مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة ، ويؤكد انه تم السيطرة على الحريق موجها بازاله الجمالون بالكامل بدون ترخيص.

القصة الكاملة لحريق مخزن المواد الغذائية بالخانكة| والمحافظ يأمر بإزالة المبني

فى تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا ؛توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لموقع نشوب الحريق ، فور علمه بنشوف حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة ، حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن اى اصابات

توجيهات محافظ القلوبية بعد نشوب حريق مخزن المواد الغذائية بالخانكة

وعلي الفور؛ وجه المحافظ بإزاله المخزن بالكامل مكون من أسوار خرسانيه وسقف جمالون علي مساحه حوالي ١٢٠٠ متر ٢ مخالف بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.

جاء ذلك بحضور كل من العميد ؛ هيثم شحاته مدير اداره الحمايه المدنيه بالقليوبيه ، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة.

القصة الكاملة لحريق مخزن المواد الغذائية بالخانكة

وقد سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، على حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، دون خسائر بشرية.

وتبين أن المكان مكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي ١٢٠٠ متر.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن بالخانكة ، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حيث تم الدفع بـ 6 سيارات حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

ومن الجدير بالذكر ان غرفة الازمات والطواري بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغ يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة في تمام الساعة 6 صباحا اليوم الاثنين الموافق 14 اغسطس 2023 وقد قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بدفع ٦ سياره اطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق