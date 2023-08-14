42.9 مليار دولار إيرادات هواوى في النصف الأول من عام 2023

أعلنت شركة هواوى عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2023، وكان الأداء العام موافقاً للتوقعات.

وصلت إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2023 إلى 42.9 مليار دولار تقريباً مسجلة زيادة سنوية نسبتها 3.1٪، فيما بلغ هامش صافي الأرباح 15٪. وبلغت مساهمة وحدة أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات 23.05 مليار دولار، ووحدة أعمال المستهلكين 14.3 مليار دولار، ووحدة الأعمال السحابية 3.3 مليار دولار، ووحدة أعمال الطاقة الرقمية 3.3 مليار دولار، ووحدة أعمال حلول السيارات الذكية 137.8 مليون دولار.



قالت سابرينا مينج، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوى: "أود أن أشكر عملاءنا وشركاءنا الكرام على دعمهم المستمر، وأتوجه أيضاً بوافر الشكر لجميع موظفي الشركة على تفانيهم في أداء مهامهم. لقد ضخت هواوى استثمارات كبيرة في التقنيات التأسيسية للتحول الرقمي والحلول الذكية وإزالة الكربون مع التركيز بصورة خاصة على خلق القيمة لعملائنا وشركائنا.

سابرينا مينج الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوى

أضافت: "في النصف الأول من عام 2023، حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على أدائها القوي، فيما حققت وحدة أعمال المستهلكين نمواً ملحوظاً. كما شهدت وحدتا أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، واستمرت منتجاتنا الجديدة للمركبات المتصلة الذكية في تحقيق المزيد من القدرة التنافسية".