شباب الخريجين: ملتقى هواوي يوفر فرص عمل في 70 شركة محلية وعالمية (فيديو)

أصبح تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب شئ أساسي للنجاح المهني، لذلك تساهم شركة هواوي مصر كشريك استراتيجي للتحول الرقمي والتنمية المستدامة في توفير فرص عمل مناسبة للشباب في القطاع التكنولوجي في الملتقى التوظيفي الرابع HIRE4، والذي افتتحه الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، اليوم الثلاثاء.

أكد مجموعة من الشباب المشاركين في ملتقى هواوي التوظيفي الرابع HIRE4، أنهم استطاعوا الحصول على شهادات وخبرات وتدريبات كثيرة ساعدتهم في الحصول على وظائف مميزة وقطعوا شوطًا كبيرًا في التدريب .

أضاف المشاركون أنهم شاركوا أكثر من مرة في ملتقى هواوي التوظيفي الرابع HIRE4 وتعرفوا على سوق العمل أكثر واحتياجاته مما ساعدهم في الحصول على وظائف مناسبة، موضحين أن الملتقى منحهم قيمة مضافة وفرصة لن تعوض وهي تجربة مميزة ونصحوا الطلاب بالمشاركة في الملتقى القادم.

جاء ذلك على هامش افتتاح ملتقى هواوي الرابع Hire4 والذي يستهدف توفير فرص عمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للخريجين والخريجات الذين تم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي الملتقى HIRE4 ضمن جهود شركة هواوي التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات؛ وبحضور أكثر من 3500 من الشباب ذوي الكفاءات من خريجي منظومة هواوي لبناء القدرات (iTB)، كما يتضمن الملتقي فعاليات يتشارك خلالها ممثلي الشركات خبراتهم المختلفة.

شارك في الملتقى أكثر من 70 شركة محلية وعالمية في عدد من القطاعات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك منها، أورنج واتصالات من e& وWe وجيزة سيستمز وألكان سي أي تي وتليتيك وكيان أي تي ومجموعة طلعت مصطفي والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي وغيرهم.