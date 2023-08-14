فؤاد عودة: متحور كورونا الجديد ليس خطيرًا (شاهد)

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه منذ انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه منذ نشأة الفيروس وهناك ٦٠٠ متحور، وآخرها المتحور الأخير المنتشر حاليا "eg 5".

وتابع "عودة" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن متحور eg 5 ليس خطيرًا، وقوة انتشاره في المرتبة الثانية بعد متحور كان قبله.

وأشار إلى أن المتحور الجديد انتشر حتى الآن في ٦٠ دولة، وهو يختلف عن المتحورات السابقة في قوة الأعراض، لافتًا إلى أن الأعراض التي سجلت هي عبارة عن التهاب بالحلق، وسيلان الأنف، ووجع العضلات.

وواصل عودة أن الأعراض غير المنتشرة بشكل كبير للمتحور الجديد هي ارتفاع الحرارة، وضيق التنفس، وفقدان الشم، منوهًا أن عدم وجود حرارة عالية لا يعني ضرورة عمل مسحة للتأكد من عدم الإصابة.

وأوضح أن المتحور الجديد لا يسبب أعراض خطيرة، ولا يستدعي الذهاب إلى المستشفيات، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات به عالميًا 1%، لافتًا إلى أن المصابين بآخر متحور لكورونا كانت نسبة الوفيات به 5% من كبار السن نظرًا لأنهم الأكثر خطورة في حالة إصابتهم.

وأكمل أن اللقاحات الموجودة ضد فيروس كورونا فعاليتها انتهت خاصة مع الاشخاص الذين حصلوا على جرعات مؤخرًا، لأن فعاليتها ٦ أشهر فقط على الأقل، ولذلك قوة هذا المتحور تكمن في قدرته على الهروب من المناعة، وهو قوي في الانتشار.