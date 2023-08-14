عاجل
البرهان: السودان يئن تحت وطأة ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن بمطار العلمين الجديد (عاجل) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى (بث مباشر) البورصة تواصل الصعود وتربح 8.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم شرايين تنمية .. الآف فرص العمل للشباب في القطار الكهربائي السريع
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

فؤاد عودة: متحور كورونا الجديد ليس خطيرًا (شاهد)

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه منذ انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه منذ نشأة الفيروس وهناك ٦٠٠ متحور، وآخرها المتحور الأخير المنتشر حاليا "eg 5".

 

 

txt

مكافحة كورونا تعلق على انتشار متحور جديد: ندعو للحذر دون رعب (فيديو)

txt

الصحة تكشف حقيقة المتحور الجديد لـ "كورونا" واعراضه (شاهد)

وتابع "عودة" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن متحور eg 5 ليس خطيرًا، وقوة انتشاره في المرتبة الثانية بعد متحور كان قبله.

 

وأشار إلى أن المتحور الجديد انتشر حتى الآن في ٦٠ دولة، وهو يختلف عن المتحورات السابقة في قوة الأعراض، لافتًا إلى أن الأعراض التي سجلت هي عبارة عن التهاب بالحلق، وسيلان الأنف، ووجع العضلات.

 

وواصل عودة أن الأعراض غير المنتشرة بشكل كبير للمتحور الجديد هي ارتفاع الحرارة، وضيق التنفس، وفقدان الشم، منوهًا أن عدم وجود حرارة عالية لا يعني ضرورة عمل مسحة للتأكد من عدم الإصابة.

 

وأوضح أن المتحور الجديد لا يسبب أعراض خطيرة، ولا يستدعي الذهاب إلى المستشفيات، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات به عالميًا 1%، لافتًا إلى أن المصابين بآخر متحور لكورونا كانت نسبة الوفيات به 5% من كبار السن نظرًا لأنهم الأكثر خطورة في حالة إصابتهم.

 

وأكمل أن اللقاحات الموجودة ضد فيروس كورونا فعاليتها انتهت خاصة مع الاشخاص الذين حصلوا على جرعات مؤخرًا، لأن فعاليتها ٦ أشهر فقط على الأقل، ولذلك قوة هذا المتحور تكمن في قدرته على الهروب من المناعة، وهو قوي في الانتشار.

 

مواد متعلقة

مكافحة كورونا تعلق على انتشار متحور جديد: ندعو للحذر دون رعب (فيديو)

الصحة تكشف حقيقة المتحور الجديد لـ "كورونا" واعراضه (شاهد)

النائب أيمن محسب يحذر من انتشار متحور كورونا الجديد «EG.5»

حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر