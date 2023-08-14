مكافحة كورونا تعلق على انتشار متحور جديد: ندعو للحذر بدون رعب (فيديو)

علق حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على انتشارعن المتحور الجديد لكورونا، قائلا: الوزارة تتابع التقارير الواردة بشأنه.

وقال “حسام حسني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، إن نسبة انتشار المتحور الجديد عالميا وصلت إلى 17.4%، موجها حديثه للموطنين: لا داعِ للهلع، خاصة أنه لم يصل مصر.

كورونا انتهى كوباء ولكنه لم ينتهِ كفيروس

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة أن كورونا انتهى كوباء، ولكنه لم ينتهِ كفيروس، متابعا:" ندعو إلى الحذر لا الخوف والرعب، وإذا كان هناك بعض الاهتمام بهذا المتحور".

وتابع: "لم يأتِ إلى العالم أخطر من دلتا، ثم ظهر بعده أوميكرون، والمتحور الجديد من متحورات أوميكرون، متابعا:كل أعراض الالتهابات الفيروسية متشابهة، ولا بد من الكشف الطبي، ولا خطورة من المتحورالجديد.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة الاخبار المتداولة عن انتشار متحور جديد لمرض كورونا والذي اطلق عليه متحور "ايريس"، ومدى انتشاره، خاصة بعد تواجده في عدة دول أخرى.

وقال "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفيةببرنامج “مصر جديدة” عبر فضائية" etc"، اليوم الأحد، إن منظمة الصحة العالمية اعلنت انتهاء حالة الطواري الصحية لمرض كوفيد 19 في 5 مايو 2023، لم يعد وجود المرض يمثل طارئة صحية عالمية، لكن هذا لا يعني عدم وجود اصابات به، فهناك حالات تصاب بالمرض عددها قد يزيد أو يقل، لكن المرض اصبح يتم التعامل معهم كباقي الامراض التنفسية.

وأشار إلى أن "ايريس"، هو أحد المتحورات من "اميكرون" اسمه عليه سام علمي eg5 ، لا تتجاوز نسبه انتشاره في الدول التي اعلنت عن وجوده 17.4%، قائلا: "فبالتالي مازال "اميكرون" بسلاسلاته أعلى انتشارا من ايريس، ولكن منظمة الصحة العالمية اعتبرته متحور مثير للاهتمام لانه سريع الانتشار"

وواصل عبدالغفار أن الدلائل حتى اللحظة تشير الي ان شدة المرض ومعدلات الوفيات ودخول المستشفيات لم تتغير في المتحور الجديد، فخلال الاسبوع الوبائي الماضي هناك 5 من الاقاليم الستة التي تتابعها منظمة الصحة العالمية اعلنت انخفاض معدلات الاصابة، ولكن اقليم غرب الميحط هو من اعلن عن ارتفع معدلات الاصابة.

وتحدث عبدالغفار عن اعراض المتحور الجديد، لافتا إلى أنها نفس الاعراض القديمة لمتحور "اميكرون" والتي تصيب الجهاز التنفسي مثل الرشح انسداد الانف، ارتفاع في درجة الحرارة، الإعياء.

وأكمل أن الحل الامثل لمواجهته الحرص على اللقاحات خاصة لاصحاب الامراض المزمنة التي تؤدي لنقص في الجهاز المناعي، وكبار السن، التطهير المستمر للايدي والاسطح ، الابتعاد عن الامكان المزدحمة، والتواجد في اماكن جيد التهوية، واستخدام الكمامات في الاماكن المزدحمة وسيئة التهوية.