الأرصاد: تحسن ملحوظ في الأجواء حتى الأسبوع المقبل (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في الأجواء خلال هذه الأيام ومستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، معقبة: "مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا، مقبلة من جنوب أوروبا، ومارة على البحر المتوسط، وهناك منخفض جوي، يحجب أشعة الشمس في الساعات الصباحية".

وتابعت "غانم" خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أن درجة الحرارة في الظل ستصل لـ 33 درجة، والمحسوسة ستكون 35 درجة، فهناك انخفاض في درجات الحرارة عن الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى أن فترة المساء ستشهد نشاطًا نسبيًا في الرياح، وسيكون هناك نسمات هوائية، وسيكون هناك شبورة في الساعات الصباحية، وعلى السائقين توخي الحذر.

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بالتزامن مع شهر أغسطس حيث تشهد استمرار التحسن النسبي في حالة الطقس على أغلب الأنحاء، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الطقس السائد

وكشفت الهيئة، أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة على رطب ليلًا على على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك حتى السبت المقبل.

نشاط الرياح

وذكرت، هناك نشاط للرياح على معظم الأنحاء لتتجاوز 2 متر في بعض الشواطئ لتضفي مزيدًا من التحسن ويؤدي هذا النشاط إلى ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط، وتتكون السحب المنخفضة على مختلف الأنحاء حيث تحد من تأثير أشعة الشمس، ويساعد على تلطيف الأجواء.

شبورة مائية

وأشارت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن أن نشاط الرياح على بعض المناطق يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 25

بنهــــا العظمى 33 الصغرى 25

كفر الشيخ العظمى 32 الصغرى 24

المنصورة العظمى 33 الصغرى 25

طنطا العظمى 32 الصغرى 24

الزقازيق العظمى 33 الصغرى 25

شبين الكوم العظمى 33 الصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 34 الصغرى 23

السويس العظمى 33 الصغرى 24

العريش العظمى 31 الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 39 الصغرى 30

الإسكندرية العظمى 30 الصغرى 24