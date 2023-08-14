الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما بالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سيطرة منخفض جوى في طبقات الجو العليا، يتمركز جنوب اليونان ترافقه كتلة هوائية معتدلة نسبيا في درجة حرارتها تؤثر على ليبيا ومصر.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 33 25

6 اكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادى النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 30 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 35 18

كاترين 33 16

الطور 34 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 30 21

سيوة 34 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 28

شلاتين 38 28

حلايب 35 29

أبورماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 41 27

الوادى الجديد 39 26

أبوسمبل 40 27



