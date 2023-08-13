الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بعد انخفاض الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الساعات الماضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن الأحوال الجوية بدأت في التحسن بجميع أنحاء الجمهورية منذ نهاية الأسبوع الماضي، موضحة أن درجات الحرارة انخفضت وأصبحت أقل من المعدلات الطبيعة لها في مثل هذا الوقت من العام بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت أن المنخفض الجوي يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبخاصة في فترات الصباح، حيث تحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وبالتالي، فإن هذه الكتل منخفضة في درجات حرارتها، ونشعر بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية.

الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية

وذكرت أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل ٣٣ درجة مئوية في الظل، أما المحسوسة فهي 35 درجة مئوية، وهو ما يعبر عن تحسن كبير في الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أن الأجواء في نهار اليوم الأحد ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه في فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وبخاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح.

تابعت أن النشاط النسبي للرياح يؤدي إلى عدم الإحساس بتأثير نسب الرطوبة في الجو، ويلطف الأجواء بشكل كبير، وبالتالي، فإننا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في فترات الليل وساعات المساء.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يستمر التحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل، ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب سيناء، ولكنها لن تؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 30 والمحسوسة 33 والقاهرة 23.

طنطا: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 24.

مطروح: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 24.

بورسعيد: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 25.

دمياط: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 24.