الزراعة: تقديم 4.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية (شاهد)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه تم تقديم أكثر من 4.5 مليون جرعة لقاح ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في إطار الحملة التي بدأت من منتصف يوليو وحتى 8 أغسطس.

وتابع "القرش" خلال تصريحاته ببرنامج "الأخبار"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك جهد كبير يقوم به الأطباء البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية تشن حملات طرق الأبواب وتتوجه للمزارعين حتى منازلهم، ويتم التنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة سواء كبار العائلات أو العمد والمشايخ وهناك تعاون كبير من المواطنين الذين يحرصوا على تلقي اللقاحات للحفاظ على رؤوس الماشية المتوفرة لديهم، وتحقيق إنتاجية أعلى، وأصبح لديهم وعي كافي بذلك، كما أن الحملات الإرشادية للتوعية بأهمية اللقاحات يساهم في زيادة وعي الناس بأهمية التطعيم.

وأشار إلى أن حملة التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تتم بشكل دوري، وتهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية وإنتاجية رؤوس الماشية، بما يساهم في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان.

«الزراعة»: تحصين 4.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

وقد تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و399 ألفا و467 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 9 اغسطس الجاري.

كما تم تحصين حوالي 2 مليون و106 آلاف و583 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 9 اغسطس الجاري أيضا.

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الامن الغذائي.

وأوضح صابر، أن الحملات والتي يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والأسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكافة الرؤوس، بهدف انجاح الحملة.

وناشد رئيس الهيئة، كافة المربين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الإدارات البيطرية، لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.