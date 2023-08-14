تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية بالتزامن مع شهر أغسطس حيث تشهد استمرار التحسن النسبي في حالة الطقس على أغلب الأنحاء، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



الطقس السائد



وكشفت الهيئة، أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة على رطب ليلًا على على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك حتى السبت المقبل.



نشاط الرياح



وذكرت، هناك نشاط للرياح على معظم الأنحاء لتتجاوز 2 متر في بعض الشواطئ لتضفي مزيدًا من التحسن ويؤدي هذا النشاط إلى ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط، وتتكون السحب المنخفضة على مختلف الأنحاء حيث تحد من تأثير أشعة الشمس، ويساعد على تلطيف الأجواء.



شبورة مائية



وأشارت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن أن نشاط الرياح على بعض المناطق يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 33 والصغرى 25

بنهــــا العظمى 33 الصغرى 25

كفر الشيخ العظمى 32 الصغرى24

المنصورة العظمى 33 الصغرى 25

طنطا العظمى 32 الصغرى 24

الزقازيق العظمى 33 الصغرى 25

شبين الكوم العظمى 33 الصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 34 الصغرى 23

السويس العظمى 33 الصغرى 24

العريش العظمى 31 الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 39 الصغرى 30

الإسكندرية العظمى 30 الصغرى 24