الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس اليوم

تشهد القاهرة والمحافظات تحسن نسبي في الأحوال الجوية، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من «1 إلى 1.75» متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى بيان حالة البحر الأحمر، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من «1 إلى 1.5» متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتنشر “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة ومحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34

العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 34

6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 34

بنها الصغرى 25 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 34

كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 34

طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

دمياط الصغرى 24 والعظمى 32

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 24 والعظمى 32

رفح الصغرى 24 والعظمى 32

رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36

نخل الصغرى 22 العظمى 37

سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 34

الطور الصغرى 27 والعظمى 35

طابا الصغرى 25 والعظمى 37

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح الصغرى 24 والعظمى 30

السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

سيوة الصغرى 23 والعظمى 35

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38

شلاتين الصغرى 29 والعظمى 38

حلايب الصغرى 29 والعظمى 35

أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 35

رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 35

المنيا الصغرى 24 والعظمى 36

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

قنا الصغرى 26 والعظمى 42

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42

أسوان الصغرى 29 والعظمى 43

الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40

أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 41