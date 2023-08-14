كواليس جلسة أوسوريو مع كريستيانو رونالدو بعد مباراة الزمالك والنصر

كشف أحمد حسام ميدو كواليس الجلسة التي جمعت بين خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك وكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عقب مباراة الفريقين في البطولة العربية.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في جلسة جمعت بين أوسوريو وكريستيانو رونالدو بعد مباراة الزمالك والنصر في الفندق، سأل رونالدو، انت جبت الجون ده ليه؟ رونالدو قاله عشان أنا أحسن واحد بيلعب رأسيات في العالم"

واختتم: "أوسوريو قاله لا يا رونالدو، عشان أنا لو عندي مدافع بيلعب برجله الشمال مكنتش جبت الجون ده"