الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قفزت لـ106 دولار للطن.. الخردة تعاود الصعود إلى أعلى سعر

الحديد
الحديد

سجلت الخردة المستوردة المادة الخام الرئيسية في إنتاج حديد التسليح، أعلى سعر لها من فترة طويلة، وارتفع سعر الطن من 349 دولار إلى 261 دولار، وهو أعلى سعر لها من فترة ليست بالقصيرة.

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وارتفع سعر خام الحديد من 104 دولار إلى 106 دولار، أما أسعار البليت، فقد عاودت هى الأخرى الصعود إلى مستويات قياسية، حيث زاد سعر الطن من 470 دولار إلى 500 دولار.

 

وكشفت مصادر بسوق منتجات الصلب، أن الحكومة أفرجت عن كميات ضخمة من الخامات الموجودة بالموانىء وغالبيتها تخص  مصانع  الدرفله بعد النشاط  الملحوظ من الجهاز المصرفي في الفترة الأخيرة في تمويل عمليات الإستيراد، إلا أن أسعار البيع النهائية لحديد التسليح والمسطحات والصاج وكافة تشكيلات منتجات الصلب لا  تزال مرهونة بسعر الدولار.

 

كما  كشفت  المصادر عن  وجود  زيادة فى المعروض من حديد التسليح ولكن هناك  تباطؤ فى حجم  الطلب رغم التسهيلات التى تقدمها في الوقت الحالى للوكلاء والموزعين مقارنة بفترات سابقة، عندما قفزت الأسعار وتجاوزت الـ 41 الف جنيه للطن مسجلةً أعلى مستوى لها منذ بدء صناعة الصلب في مصر فى حقبة الخمسينات.

 

كانت المصانع المتكاملة وشبة المتكاملة وهي العز والسويس وبشاي والمصريين والمراكبي، قد  حافظت   على متوسطات أسعارها للشهر الثالث على التوالي ولا تزيد أسعارها عن 32.150 جنيها، اما أسعار  مصانع الدرفله فقد هبطت بنحو 7 آلاف جنيها مع إعلان المصانع المتكاملة أسعار شهر أغسطس الجاري.

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