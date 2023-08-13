تراجع أسعار الحديد والأسمنت بأسواق المنيا

شهدت أسعار الحديد والأسمنت بأسواق وشون ومحلات محافظة المنيا ، اليوم الأحد انخفاضا ملحوظا في أسعار البيع والشراء ، ليهبط سعر حديد عز لــ 31000 جنيه للطن ، بينما سجل سعر طن الأسمنت المسلح 1750 جنيهًا للطن .

حديد عز

ورصد تقرير بوابة الوفد الإليكترونية ، أسعار البيع والشراء لكافة أنواع الحديد والأسمنت ، وجاءت أسعار الحديد اليوم الأحد والتي شملت سعر طن حديد عز بـ 31000 جنيه ، وسجل سعر طن حديد عطية نحو 32000 جنيه، وبلغ سعر حديد سرحان نحو 31000 جنيه ، وجاء سعر حديد المراكبي 33500 جنيه للطن، وسجل حديد الكومي سعر 33000 جنيه، وسجل سعر حديد المعادي 31000 جنيه للطن الواحد.

حديد المصريين

وجاء سعر طن حديد المصريين نحو 32500 جنيه، سعر حديد بشاي 33500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد العتال 32800 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد العشري 31500 جنيه، سعر حديد بيانكو 30000 جنيه للطن، وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل 31000 جنيهًا للطن ، وسجل حديد الداخلية سعر 33100 جنيهًا للطن ، والمراكبي سعر 33000 جنيهًا للطن.

وجاءت أسعار البيع والشراء للأسمنت اليوم الأحد ، حيث بلغ سعر طن الأسمنت المسلح سعرًا 1750 جنيهًا ، بينما جاء سعر طن أسمنت النصر بـ 1710 جنيهًا للطن ، ووصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 1680 جنيهًا ، وبلغ سعر طن أسمنت المخصوص بــ 1720 جنيهًا ، وسعر طن الأسمنت العسكري نحو 1700 جنيهًا ، وسجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 1730 جنيهًا

وبلغ سعر طن أسمنت العسكري بـ 1700 جنيهًا ، وسجل سعر طن الأسمنت المعلم نحو 1680 جنيهًا ، وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1040 لــ 1100 جنيهًا ، بينما سجل الأسمنت المقاوم من 1710 لــ1850 جنيهًا، والأسمنت الأبيض سجل من 3450 لـ 3600 جنيهًا للطن .