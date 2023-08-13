الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

عرض نادر يشير إلى إصابتك بسرطان الرئة

سرطان الرئة
سرطان الرئة

سرطان الرئة هو نوع من السرطان يبدأ في الرئتين، والرئة عبارة عن عضوين إسفنجيين في صدرك يمتصان الأكسجين عند الشهيق ويطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الزفير.

 

 

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سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة ، على الرغم من أن سرطان الرئة يمكن أن يحدث أيضًا لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا.

 

 

‏‎وكشفت بعض الدراسات الحديثة أن تورم الوجه أحد أعراض الإصابة بخطر مرض سرطان الرئة، لذا فيجب علي الأفراد عندما يتعرضون إلى تورمات بالوجه الذهاب للاستشارة الطبية على الفور.

 

‏‎كشف الباحثون عن أن حدوث تورم الوجه نتيجة ضغطًا على الوريد الأجوف العلوي (SVC)، الذي يربط الرأس بالقلب، وتجعل الجدران الرقيقة لهذا الوريد الحيوي عرضة للضغط.فإن معظم حالات انسداد الوريد الأجوف العلوي (SVCO) ناتجة عن سرطان الرئة.

 

وليس فقط تورم الوجه، ولكن يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من تورم في الرقبة‎ والذراعين وأعلى الصدر بسبب ضغط الوريد، وقد تشمل الأعراض المصاحبة الأخرى ضيق التنفس، أو الصداع، أو تغيرات في البصر، أو ظهور أوردة زرقاء على الصدر، أو الدوخة.

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