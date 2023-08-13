دواء جديد يُحدث ثورة في علاج سرطان الجلد.. خبراء الصحة يزفون بشرى سارة

يستعد مجموعة علماء لإطلاق دواء جديد وفعال لعلاج سرطان الجلد، حيث بدأت دراسة البديل الحيوي الروسي لعقار أجنبي يحتوي على مادة vismodegib كعنصر نشط.



ووفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء، يدرس الخبراء التكافؤ الحيوي (درجة التشابه بين دواء مكافئ صيدلانيا وعقار مرجعي) للعقار الروسي، وكذلك تقييم سلامة استخدامه على نساء متطوعات يتمتعن بصحة جيدة في سن اليأس.

واستنادا إلى البيانات الأولى، يمكننا بالفعل التحدث عن جودة وعدم خطورة وتحمل البديل الحيوي المحلي. مشيرة إلى عدم ظهور أي آثار جانبية لدى المشاركين في الاختبارات.

وبحسب كبار خبراء الصحة، فمن أجل تقييم التكافؤ الصيدلاني للعقار الروسي مقارنة بالعقار الأجنبي، يحتاج المتخصصون إلى مزيد من المعلومات، لذلك يستمر اختبار العقار على متطوعات يتمتعن بصحة جيدة للمشاركة في الدراسة.

جدير بالذكر أن سرطان الجلد يحتل مرتبة متقدمة من حيث الانتشار بين أنواع السرطان الأخرى، فمن أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا هو سرطان الجلد القاعدي الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية، والذي يصيب عادة الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، حيث تمنع مادة vismodegib انقسام الخلايا السرطانية غير المنضبط وانتشارها.